Objekte vom 21. November 2018

Das Weißgold-Collier (r.) aus 585er Gold ist mit einem festen Mittelteil und einer sogenannten Kobrakette versehen, was für eine Herstellungszeit in den 1970er Jahren spricht, in der diese Art von Schmuck auch sehr beliebt war. Das Mittelteil, das aus gegossenen Chatons und Krappen besteht, ist üppig mit unterschiedlich großen Diamanten im Brillantschliff besetzt.



Gelbgold Collier: 1960er Jahre, Brillanten, 585er Gold

Das Gelbgold-Collier (l.) aus 585er Gold ist ebenfalls mit einem festen Mittelteil und einer bicolor gestalteten Stabankerkette versehen, was in Verbindung mit der Gestaltung des Mittelteils mit geschweiften Elementen und Diamanten im Vollschliff für eine Herstellungszeit in den 1960er Jahren spricht.



Bei den beiden Schmuckstücken aus den 1960er unnd 1970er Jahren handelt es sich noch um dekorative Colliers, die mit 585er Gold gepunzt und mit Diamanten besetzt sind.