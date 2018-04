Objekte vom 21. Oktober 2017 (Wdh. vom 08.09.2016)

Hier handelt es sich um eine Marriage, das heißt, altes Material wurde mit neuem kombiniert.



Der in Silber gefasste Rahmen mit den kleinen Rosendiamanten stammt aus dem 19. Jahrhundert, um 1890, und ist typisch für diese Zeit. Der Rahmen ist in Gelbgold doubliert, es wurde also ein neuer Rahmen darüber gesetzt.



In der Mitte befindet sich ein Altschliff-Diamant, der in eine Weißgold-Zarge gefasst ist, wobei es Weißgold erst seit Anfang des 20. Jahrhunderts gibt.



Ein schönes und filigran gearbeitetes Schmuckstück.

Bildquelle: ZDF