Objekte vom 21. September 2018

Das großformatige Gemälde, Öl auf Leinwand, ist mit "W.H. Burger Willing" signiert, was auf den Maler Wilhelm Heinrich Burger-Willing (1882 - 1966) hinweist. Burger-Willing studierte an der Kunstakademie in Düsseldorf und malte unter anderem Papst Pius XI. zu Anfang dessen beginnenden Pontikates, worauf ihm der Ehrentitel eines päpstlichen Professors verliehen wurde. Zu dem umfangreichen Werk des Künstlers gehören überwiegend Ölgemälde, aber ebenso Sujets mit Bezug auf vergangene Welten, so wie auch dieses Bild mit der Sehnsucht nach Idylle und Natur, wo Mensch und Natur sich friedlich begegnen und zusammenleben. Mit der dabei verwendeten Technik erzielte der Maler eine gut gelungene und schöne Fernwirkung.



Aufgrund der Vorzeichnungen ist davon auszugehen, dass es sich hier um ein Unikat aus der Zeitspanne zwischen den 1930er bis 1950er Jahren handeln könnte. Bis auf eine fällige Reinigung, die eine wesentlich schönere Farbigkeit bewirken würde und eine Beschädigung am Stuckrahmen, befindet sich das Bild in einem noch recht guten Erhaltungszustand.