Objekte vom 22. August 2018

Der Kinderwagen für Kleinkinder ist mit zwei Sitzen ausgestattet, die sowohl in zwei Richtungen hintereinander also auch gegeneinander geklappt werden können, so dass sich die Kinder anschauen, nach vorn oder nach hinten gucken können.



Das aus Buchenholz gefertigte Stück mit ziemlich großen Rädern konnte auch getragen werden und wurde neben dem privaten Gebrauch auch in Krankenhäusern genutzt, wobei diese Ausführungen auch entsprechend größer konstruiert worden sind. Bei diesem Kinder- oder Transportwagen ist kein Hersteller auszumachen, er dürfte aber aus Frankreich oder Deutschland stammen, wo er um 1890 bis 1900 hergestellt worden ist. Der gute und originale Erhaltungszustand sowie die Original-Lederbespannung des seltenen Zwillings- und Doppelkinderwagens zeugt von einer qualitätsvollen Verarbeitung und dürfte selbst in Sammlerkreisen ein ganz besonders Modell sein.