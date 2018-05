Objekte vom 22. August 2017 (Wiederholung vom 6. Juni 2016)

Dieser Stuhl war in der damaligen Zeit ein Standardstuhl für Kinder, der in fast allen Friseurgeschäften zu finden war. Diese Art von Stühlen wurden in entsprechenden Stückzahlen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, zwischen 1920 bis 1930, in Serie hergestellt.



Der stabile und standfeste Drehstuhl aus Eiche mit echtem Ledersitzbezug konnte auf die gewünschte Höhe geschraubt werden, wobei die Beine der kleinen Kunden frei in der Luft baumelten. Heute entsprechen diese Stühle nicht mehr den Sicherheitsanforderungen und können deswegen nur noch als schmückende Elemente genutzt werden.



Der Friseur-Kinderstuhl befindet sich zwar in einem gebrauchten aber durchaus guten Zustand und könnte als coole Dekoration in einem modernen Friseurladen stehen.

Bildquelle: ZDF