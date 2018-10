Objekte vom 22. Dezember 2017

"Hennes der Träumer" ist der Titel dieser bekannten Figur, die im Jahr 1954 in großen Stückzahlen hergestellt wurde und von dem Düsseldorfer Künstler Clemens Pasch (1910 - 1985) stammt, der überwiegend humorvolle menschliche Darstellungen anfertigte.



Die Figur zeigt einen Jungen, der sich träumend und fast schon schlafend an eine Stange anlehnt. Hier handelt es sich um eine echte Bronze, die unbearbeitet modelliert wurde. Ein Gießereistempel ist leider nicht vorhanden, signiert ist das Stück allerdings mit "C. Pasch"



Die schöne Künstlerbronze war schon in den 50er Jahren ein gefragtes Modell.



