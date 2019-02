Objekte vom 22. Februar 2019

Wolfgang Graf Berghe von Trips (1928 - 1961) war ein bekannter deutscher Automobilrennfahrer, der in der Zeit von 1957 bis zu seinem tragischen Unfalltod im Jahr 1961 in Monza in der höchsten Rennklasse der Formel 1 startete. Im mitgebrachten Album befinden sich neben Bildern von der Burg Hemmersbach, dem Familiensitz der Familie von Trips, auch die Todesanzeige von der Rennfahrerlegende Wolfgang Graf Berghe von Trips sowie diverse Fotografien von ihm mit seinen Unterschriften. Aufgrund seines frühen Unfalltodes im Alter von 33 Jahren dürfte es nicht sehr viele Bilder mit seinen Autogrammen geben. Dabei scheinen die identisch geschriebenen Autogramme alle original und authentsich zu sein. Sehr schön an diesem Album sind die nicht fest verklebten Pressefotos und Autogrammkarten, die noch mit den damaligen Fotoecken befestigt wurden. Insgesamt gibt es in diesem Album sieben Pressefotos mit Originalunterschriften von Wolfgang Graf Berghe von Trips.



Das umfangreiche und einmalige Konvolut mit mehreren Bildern und Autogrammen von Graf Berghe von Trips mit interessanter Geschichte dürfte in Sammlerkreisen sehr gefragt sein.