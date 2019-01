Objekte vom 22. Januar 2019

Der große Sekretär in Originalform besteht in der Front aus einer flächig gespiegelten Furnierarbeit, wobei die Flächenfüllungen der Bandintarsien in Form einer plastisch aufgebauten Würfelmarketerei gestaltet sind. Neben Nussbaum wurde Eibenholz sowie vermutlich Fichte oder Tanne verarbeitet, was darauf hinweist, dass dieses Exemplar aus dem süddeutschen Raum stammen dürfte. Bei den Griffen handelt es sich unter anderem um originale Messingbeschläge, die teilweise schon ersetzt worden sind. Die alte Bauweise der Schublade mit Holzstiften verrät die Herstellungszeit in der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts, um 1760. Dieses Exemplar, das bereits schon mal restauriert wurde, bedarf aber einer erneuten und kompletten Aufarbeitung, was sich bei diesem Stück aber lohnen dürfte.



Trotz des restaurierungsbedüftigem Zustands handelt es sich um einen dekorativen und über 250 Jahre alten Sekretär.