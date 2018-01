Objekte vom 22. Januar 2018

Zigaretten- bzw. Zigarrenspender sind mechanische Automaten vielfältigster Art, die Zigaretten auf meist originelle Art zur Verfügung stellen. Die ersten Modelle wurden Ende des 19. Jahrhunderts in Frankreich gefertigt. Bei diesem Exemplar, einer Spieluhr, ist die Karussell-Drehfunktion der Türen am oberen Knopf befestigt. Das Walzenspielwerk wird dadurch gestartet und lässt zwei Melodien nacheinander ertönen. Währenddessen öffnen sich langsam und gleichzeitig die sechs Türen.



Hinter den Türen befindet sich je ein Depot für Zigaretten oder Zigarren, die dann vom Raucher entnommen werden können. Nach einer 180 Grad-Drehung schließen sich die mit Lyren verzierten Türen langsam wieder und die Musik verstummt. Besonders die Firmen Mathias Griesbaum sowie Reuge (Schweiz) haben diese Spender bis in die 1960er und 1970er Jahre hergestellt. Zigaretten-Karussells wie dieses um die Jahrhundertwende hergestellte tauchen verschiedentlich im Antiquitätenhandel auf. Die Spieluhr ist nicht in perfektem Zustand, sollte aber dennoch einen Abnehmer finden.

Bildquelle: ZDF