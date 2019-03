Objekte vom 22. März 2019

Hier handelt es sich um ein Hirsch-Relief in einen Eichenrahmen, in den eine dunkel lasierte Nadelholzplatte gearbeitet ist, auf der sich ein halbplastischer Zinnguss in Form eines Hirsches, einem Zwölfender, befindet. Lauf Aufdruck auf der Plakete mit dem Text "Gewidmet a. d. Handwerk, Maschinisten und Heizern der Firma Louis Hirsch 1.10.1899 - Gera-R. - 31.12.1907." dürfte es sich hier um ein Abschiedsgeschenk handeln, das zum Firmennamen passt. Leider ist kein Hersteller auszumachen. Bei der Firma Louis Hirsch handelte es sich um eine der bekanntesten Großfärbereien Deutschlands mit Sitz in Gera, die 1837 gegründet wurde. Das sehr schön gearbeitete und antike Hirschrelief dürfte besonders in Jägerkreisen auf Interesse stoßen.