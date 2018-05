Objekte vom 22. Mai 2018

Die Porzellantiergruppe besteht aus zwei Pelikanen, einem Elterntier mit einem Fisch im Schnabel und einem auf Nahrung wartenden Jungtier. Das Stück stammt aus der ehemaligen Porzallanfabrik Karl Ens in Thüringen, die unter anderem für die Herstellung solcher Figuren bekannt war. Aufgrund der am Boden befindlichen Windmühlenmarke in Unterglasurblau sowie der Farbstaffage und deren Bearbeitung im Airbrush-Verfahren, dürfte dieses Exemplar aus den 50er bis 60er Jahren stammen.



Die dekorative Tierfigurengruppe besticht durch ihre naturalistische Gestaltung und befindet sich in einem tadellosen Zustand.



Bildquelle: ZDF