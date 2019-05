Der Spielautomat, ein sogenannter "Einarmiger Bandit", wurde in Deutschland von der Automatenfabrik Tura in den 1950er Jahren gebaut. Gestalterisch weist der Automat eher auf die 1930er Jahre hin, einer Zeit aus der auch das Grundmodell stammt, das einst mit dem Namen "Silent Doppel Jackpot" bezeichnet wurde. Aufgrund des damaligen Glücksspielverbots wurden die Automaten so gebaut, dass mit ihnen auch diverse Waren, zum Beispiel Zigaretten, gekauft werden konnten. Weiterhin wurde in dieser Zeit durch den Einbau von Bremsen der verbotene Glückspielautomat zu einem zeitweise legalen Geschicklichkeitsautomaten umfunktioniert.



Das farbige und nachlackierte Exemplar ist massiv aus Metall gefertigt und der seitliche Korpus aus stabilem Eichenholz. Allerdings fehlt an der Frontseite eine kleine Glasscheibe und auch der Schlüssel zum Aufschließen des Automaten, der aber ebenso rückseitig geöffnet werden kann. Weiterhin ist das Stück mit einem 5-Pfennig-Einwurf ausgestattet, funktioniert aber auch mit 5-Cent-Münzen. Der nicht mehr ganz perfekte, aber mit guter Technik ausgestattete Glücksspielautomat, ist auf alle Fälle ein interessantes Sammlerstück.