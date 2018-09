Objekte vom 22. November 2017

Der Anhänger ist nicht wie vermutet mit Brillanten besetzt, sondern mit Diamanten. Der große mittlere Stein, ein Diamant im Tropfenschliff wird von mehreren kleineren Diamanten im Rosenschliff entouriert. Ein weiterer Kranz mit Rosendiamanten ist in Silberzargen gefasst. Der gesamte Anhänger ist in Gold gearbeitet sowie silberdoubliert und hat eine Stempelung mit 18 Krarat, also 750er Gold, was typsich für England, den vermutlichen Herkunftsort, ist.



Doublieren: Schmuck wird mit einem dünnen Überzug aus Edelmetall (vor allem Gold und Silber) versehen



Somit kann die Herstellungszeit des Schmuckstücks im Stil des dritten Rokoko auf die Zeit um 1900 datiert werden. Der mit vielen Rocaillen und unterschiedlichen Blütenformen verzierte Anhänger wurde ursprünglich wohl als Ohrring benutzt. Die alte, aus Platin gefertigte Kette, stammt vermutlich aus dem beginnenden 20. Jahrhundert.



Der opulente und antike Diamantanhänger mit einer Platinkette ist ein toller Hingucker, der richtig was hermacht.

Bildquelle: ZDF