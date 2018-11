Objekte vom 22. November 2018

Der Frontseite des Etuis ist mit einem wunderschön floralem Muster aus verschiedensten Akanthusblättern verziert und hat in der Mitte eine Kartusche mit Platz für Initialien. Für die Prägungen solcher feinen Muster wurde auch spezielles Prägewerkzeug benötigt, was sich nur bei hohen Auflagen rentierte. Das mit einer einfachen Ösenkette versehene Etui besteht aus einer versilberten Nickellegierung, die teilweise geschwärzt wurde, was die Oberfläche wiederum recht plastisch aussehen lässt. Das Stück aus einer Massenproduktion ist seitlich mit dem Namen "Silverion" versehen, dem Namen einer amerikanischen Firma, die für die Verarbeitung von unedlem und versilberten Material bekannt war. Aufgrund der Jahresgravur "1908" und der zwischen 1895 bis 1914 produzierenden Firma kann die Herstellungszeit vor 1908 datiert werden. Da die amerikanische Firma Silverion solche Etuis, kleinen Boxen und Behältnisse in sehr großen Stückzahlen hergestellt hat, konnten die Prägewerkzeuge entsprechend vielseitig und oft eingesetzt werden.



Obwohl das versilberte Nickel-Etui aus einer Massenproduktion stammt, ist es dennoch antik und dekorativ.