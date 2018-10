Objekte vom 22. Oktober 2018

Das antike Schmuckset, hier eine Halb-Parure, besteht aus passenden Ohrringen zur Brosche, die ebenfalls als Anhänger getragen werden kann. Gestaltet sind die Ohrringe aus kleinen zusammengefassten Blüten, auf denen in hohen Krappenfassungen kleine Rosendiamanten gesetzt sind, die übrigens foliiert sind, also in geschlossenen Zargen gefasst sind. Der hier in der Mitte befindliche größte Diamant wird von mehreren kleinen Steinen entouriert. Der schon industriell hergestellte Schmuck aus 14-karätigem Gold wurde aus mehreren vorgefertigten Einzelelementen zusammengebaut. Auffallend sind die kleinen, dunkel emaillierten Spangen, ähnlich Trauerbändern von Blumengebinden, die wohl auch Trauer ausdrücken sollten und auf Trauerschmuck hinweisen. Auf der Brosche ist die gleiche Gestaltung zu erkennen, wobei die Ornamentik an das Eiserne Kreuz erinnern könnte, was auch der damaligen Restaurationszeit entsprechen würde. Die Herstellungszeit dürfte demnach in den 1840er bis 1850er Jahren liegen. Die kleine durchsichtige Kapsel aus einem Berkkristallglas unter der Broschierung war für die Aufbewahrung eines Andenkens, zum Beispiel einer Haarlocke des Verstorbenen vorgesehen, was ebenfalls zum Trauerschmuck passt.



Hier handelt es sich um sehr schönen und antiken Goldschmuck mit Diamanten aus der Zeit um 1840 bis 1850.