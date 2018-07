Objekte vom 22. September 2017

Vor über 100 Jahren haben die ersten Gusseisen-Spardosen in Amerika die Kinderherzen schneller schlagen lassen. Dafür waren Walter J. und Charles G. Shepard verantwortlich, die 1882 ihr Unternehmen gründeten und die sogenannten "Coin Banks" herstellten. Die Eisen-Spardosen porträtieren z.B. Soldaten, Politiker, historische Persönlichkeiten, befreite Sklaven und Indianer. Die Spardosen-Teile wurden handgegossen, dann zusammengebaut und anschließend handbemalt. Ab ca. 1960 wurden diese Eisen-Spardosen reproduziert.



Das vorliegende Exemplar wurde von der "Creedmoor Bank" in Auftrag gegeben. Das Stück porträtiert einen Soldaten der eine Uniform aus dem 19. Jahrhundert trägt und auf dem bekannten Schießstand in Long Island N.Y. in einer Schießposition steht. Der Entwurf dieses Modells wurde ca. 1877 erstellt und mehrfach reproduziert. Vor Ort sollten die Gravuren geprüft werden, damit man das vorliegende Exemplar zuordnen kann. Bei diesem Stück handelt es sich leider nur um eine Reproduktion.



Das besondere an diesen Eisen-Spardosen ist die Funktionsweise. Bei dem vorliegenden Exemplar legt man eine Münze auf die Soldatenpistole drauf. Der linke Fuß ist die "Drücktaste". Durch betätigen der Drücktaste wird die Soldatenpistole aktiviert und die Münze wird in den gegenüberliegenden Baumstamm geschossen.

