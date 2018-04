Objekte vom 23. April 2018

Das ungewöhnliche Gerät ist ein Luftdruckmessgerät, das laut Aufdruck "ALUP" von der gleichnamigen Firma Alup stammt, die 1923 im Köngen nahe Stuttgart gegründet wurde. Dort wurden unter anderem Kompressoren und ab circa 1961 auch diese Art von Luftdruckmessgeräten in Serie produziert.



Zu finden waren solche Stücke meistens in Autowerkstätten und in Reifenservice-Unternehmen, wo der Luftdruck geprüft wurde. Da dieses Gerät wohl kaum Witterungsschwankungen ausgesetzt war, befindet es sich auch in einem ganz ordentlichen Zustand.

Bildquelle: ZDF