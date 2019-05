Objekte vom 23. April 2019

Bei diesem prächtigen Objekt handelt es sich um ein Bottel Tray oder auch Tantalus, einen metallenen Flaschenhalter, der mit einem Schloss versehen war, damit das Personal und Jugendliche sich nicht heimlich an dem alkolischen Inhalt bedienen konnten. Das Gestell besteht nicht aus Silber, sondern ist nur versilbert, was auch die "EPNS"-Punze anzeigt, die für "Electroplated Nickel Silver" oder auch für "Electroplated New Silver" steht. Die gemarkten Buchstaben "JT & Co. Lt.d S" verweisen auf die Firma von John Turton im englischen Sheffield, einer damaligen Hochburg für versilberte Waren. Der um die hundert Jahre alte versilberte Tantalus aus England wurde zwischen 1910 bis 1920 hergestellt.



Flaschen: 1880-1890, mundgeblasen, Spätbiedermeier:

Die gut zum Tantalus passenden edlen Kristallflaschen sind mundgeblasen und stammen aus der Spätbiedermeier-Zeit um 1880 bis 1890.



Trotz fehlendem aber ersatzbarem Schlüssel zum Tantalus, der ganz hervorragend versilbert ist, sowie den edlen und älteren, aber nicht originalen Karaffen mit einem kleinen Sprung, handelt es sich insgesamt um ein sehr schönes und antikes Dekorationsobjekt.