Objekte vom 23. August 2018

Dieses scheinbar große Buch ist eigentlich ein großer und aus Weichholz gefertigter Barschrank, der mit der Aufschrift "C. Just & Söhne" sowie "Kandel Rheinpfalz" verziert ist. Hinter der einfach zu öffnenden Tür sind zwei Regalbretter für Gläser eingebaut, der untere und größere Teil isr für Flaschen vorgesehen. Der ursprünglich mit Buchbindepapier ausgekleidete Schrank wurde vermutlich in den 1970er Jahren mit Cordstoff beklebt.



Sehr interessant ist die in Buchform gestaltete äußere Form des Schranks mit einem Buchrücken und einem beschrifteten Deckblatt, hier die Tür, die übrigens mit gut geprägtem Leder bespannt ist. Die klassische Ornamentik verweist neben der Schreibweise teilweise auf den Jugendstil, aber mehr noch auf die Art Déco-Zeit um 1930 bis 1940. Der Schrank stand als Vorführ- und Dekoobjekt in der Buchdruckerei Just & Söhne in Kandel. Die Scharniere und die vorderen Nägel sind nicht mehr original. Dieser einmalige Barschrank in Buchform ist eine interessante Rarität, die sich zudem noch in einem guten Zustand befindet.