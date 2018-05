Objekte vom 23. Februar 2018

Weil die ursprünglich auf der Nadel der Stabbrosche befindliche Punze nur schwer zu entziffern ist, könnte die Kartusche mehr Auskunft über die Herstellungszeit geben. Aufgrund der Ähnlichkeit mit dem österreichischen Pferdekopf, der für 500er Legierungen ab dem Jahr 1925 benutzt wurde, was zeitlich auch gut zur Gestaltung der Brosche passt, dürfte sie circa in den 1930er Jahren gefertigt worden sein. Das im typischen Art Déco-Design gestaltete Schmuckstück mit geometrischen Formen besteht auf der Unterseite aus 585er Gelbgold und auf der Oberseite aus Weißgold mit filigranen Millegriffe-Fassungen, in denen kleine Diamanten im Altschliff und Brillantschliff gesetzt sind.



Obwohl das Schmuckstück keinen hohen Materialwert aufweist, handelt es sich doch um eine sehr dekorative Art Déco-Brosche aus den 30er Jahren.



Bildquelle: ZDF