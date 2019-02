Objekte vom 23. Februar 2019 (Wdh. vom 26.01.2017)

Die hochwertige Kamera stammt von Hasselblad, einer Firma, die von Victor Hasselblad 1941 in Göteburg in Schweden gegründet wurde. Gebaut wurde das Modell Hasselblad 500 C in der Zeit von 1957 bis 1970. Zubehörteile sind unter anderem Objektive von Carl Zeiss Jena, intakte Linsen, einen Fernauslöser und verschiedene UV-Filter. Bis auf einige Gegenstände mit Gebrauchsspuren sind die meisten Zubehörteile noch sehr gepflegt und funktionstüchtig. Zudem gehören zu diesem Sortiment noch alle Bedienungsanleitungen und die Garantiekarte zu dieser Kamera.



Eine wertvolle Kamera der berühmten Marke Hasselblad aus den 60er Jahren mit umfangreichem Zubehör.



Bildquelle: ZDF