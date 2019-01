Objekte vom 23. Januar 2019

Bei dem Namen "Dietrich" auf dem Cover der mitgebrachten Single-Schallplatte handelt es sich um Marlene Dietrich, eine der wohl bekanntesten Schauspielerinnen des letzten Jahrhunderts. In den 1920er Jahren hat sie in Berlin als Theaterschauspielerin angefangen und Stummfilme gedreht. Der internationale Durchbruch erfolgte in den 1930er Jahren mit dem Film "Der blaue Engel". Kurz danach verließ Marlene Dietrich Deutschland, um nach Hollywood zu gehen, wo sie in vielen bekannten Filmen die Hauptrolle spielte. 1939 nahm sie die Staatsbürgerschaft der Vereinigten Staaten an.



Die vorliegende Single wurde 1967 in dem bekannten "Lunt-Fontanne Theatre" in New York aufgenommen. Aufgeklappt ist unter der gedruckten Angabe "Alexander H. Cohen presents" dem damaligen Theaterproduzenten Cohen, ein Autogramm mit dem Namen Marlene Dietrich zu lesen. Daneben befindet sich auch die eigentlich Single, die laut Aufruck von Columbia produziert und vertrieben wurde. Bei dem Autogramm ist aber zu erkennen, dass es sich um einen Druck handelt. Das beiliegende Booklet beinhaltet Fotos und Informationen aus dem Leben der Künstlerin. Marlene Dietrich ist am 6. Mai 1992 in Paris gestorben. Die Single spielt unter anderem das bekannte Lied "Where have all the flowers gone", auf deutsch "Sag mir wo die Blumen sind". Die Single mit Abnutzungserscheinigunen und Kratzern sowie einem ledierten Cover ist in Deutschland kaum zu finden, in den USA schon etwas häufiger. Auf alle Fälle könnte die Single für Sammler und Fans von Marlene Dietrich eine schöne Erinnerung sein.