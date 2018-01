Objekte vom 23. Januar 2018

Eine friesische Staartklok ist eine Pendeluhr mit Ankerhemmung, die meist in Friesland in der Zeit von 1770 bis etwa 1890 hergestellt wurde. Außerdem wurden diese Uhren in Groningen, Nord-Holland und auch in Brabant und Zeeland hergestellt. Die Glocken verdanken ihren Namen dem langen Kasten, indem das Pendel angebracht ist. Das Uhrwerk ist von der Friesischen Stoelklok (Stuhluhr) abgeleitet, einem früheren Typ, der durch die Staartklok verdrängt wurde.



Typisch für die friesischen Zifferblätter ist, dass sie oft mit allegorischen Darstellungen der vier Jahreszeiten in den Ecken bemalt sind. Bei dieser Uhr werden sie von Figuren dargestellt. Hinzu kommt im Rundbogenfeld eine in Öl gemalte ländliche Szene mit Stadtansicht im Hintergrund. Das Uhrengehäuse in Rundbogenarchitektur weist zwei ebonisierte Säulen auf, die Ornamente und Figuren sind aus vergoldetem Messing. Das Gehäuse der Uhr ist aus Eiche. Das Dach der Uhr besteht aus Leder - so ist gewährleistet, dass der Klang der Uhr schön nach außen dringen kann. Eine rundum gelungene Uhr in gutem Zustand.

Bildquelle: ZDF