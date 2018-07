Objekte vom 23. Juli 2018

Der kleine, feine Anhänger an der alten Kette mit punziertem Kastenschloss ist eine Zusammensetzung aus einer rechteckigen Aufhängung und einem halbkugelförmigen Anhängerelement mit einem Altschliff-Diamanten von circa 0,8 Karat, der sich in einer neuen und gegossenen Fassung befindet, die ebenso wie die Kette aus 585er Weißgold gearbeitet ist. Das kleine rechteckige Element aus Weißgold dürfte aus der Zeit nach 1912 stammen, es ist mit Rosendiamanten besetzt und passt gestalterisch zum Jugendstil. Das runde Anhängerelement weist in seiner Gestaltungsart eher auf die Zeit nach dem 2. Weltkrieg hin.



Auch wenn sich der Materialwert des Goldes im niedrigen Preissegment befindet, handelt es sich doch um ein hübsches, attraktives und zeitloses Schmuckstück, das besonders in Kombination mit den alten Elementen punktet.