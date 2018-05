Objekte vom 23. Juni 2017

Das Gemälde, Öl auf Leinwand, ist unten links mit „Jul. P. Junghanns“ signiert und stammt vermutlich aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhundert, circa aus den Jahren 1920 bis 1925. Der bekannte deutsche Tier-Maler Julius Paul Junghanns (1876 – 1958) studierte nach seiner Lehre als Lithograph an der Dresdner Kunstakademie. Seine Werke befinden sich heute in namhaften Sammlungen, wie der Pinakothek in München, der Kunsthalle Düsseldorf, sowie Museen in Berlin, Wien und London. Sein großer Lehrmeister war Heinrich von Zügel.



Heinrich Johann von Zügel (1850 - 1941): Der bedeutende deutsche Impressionist ist bekannt für seine Darstellung von heimischen Tieren.



Auch zu Junghanns' Lieblingsthemen gehörten Pferde, Rinder, Ziegen, aber auch ländliche und volkstümliche Szenen. Das vorliegende Gemälde in impressionistischer Manier zeugt von guter und qualifizierter Arbeit und zeigt in seiner Darstellung eine sommerliche Stimmung in ländlicher Umgebung mit zwei Ziegen, die dem Ziegenhirten anscheinend davon laufen wollen. Als Grundierung wurde hier die Farbe rot gewählt.



Der profilierte Rahmen scheint der Original-Rahmen zu sein, der aber an den Nahtstellen etwas „aus dem Rahmen“ fällt. Trotzdem ein sehr gut und schön gemaltes Tier-Bild.

Bildquelle: ZDF