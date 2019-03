Objekte vom 23. März 2019 (Wdh. v. 31.01.2017)

Die Signatur auf dem Sockel der Bronzefigur weist auf den Bildhauer Professor Otto Poertzel (1876-1963) hin, der schon um die Jahrhundertwende als Bildhauer und Modelleur für die Porzellanindustrie erfolgreich war und 1913 seine Professur in Coburg erhielt. Ursprünglich absolvierte er eine Lehre in einer Porzellanfabrik, wo er auch als Modelleur gearbeitet, sich aber um 1900 selbstständig gemacht hat. In seiner langen Künstlerkarriere entstanden sowohl großformatige Bau- und Gartenplastiken als auch dekorative Statuetten.



Bei dieser Bronzestatue mit der Signatur handelt es sich wohl um einen Nachguss. Die Figur "Der Münzgießer" zeigt einen kräftig und muskulös gestalteten Mann mit hochgekrempelten Ärmeln bei der Arbeit an einer sogenannten Münzform. Vermutlich entstand der Entwurf in den 30er- bis 40er Jahren. Auf alle Fälle handelt es sich hier um eine schöne und schwere Bronze aus den 50er bis 60er Jahren in einem guten Erhaltungszustand.



Bildquelle: ZDF