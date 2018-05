Objekte vom 23. Mai 2018

Die erste Stabbrosche (vorne im Bild), im Design des 20. Jahrhunderts, deren Punze sehr unleserlich ist, besteht aber aus 585er Gold. Zwischen dem mittig gesetzten Altschliffdiamanten, der aus der Zeit um 1900 stammen könnte, befinden sich beidseitig zwei Diamantrosen in Silberfassungen aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Die Steine befanden sich allerdings vorher in anderen Schmuckstücken und wurden dann wiederverwertet.



Die zweite, aus 750er Gold gefertigte Brosche (links im Bild), aus der Zeit um 1910 bis 1920, ist in der Mitte mit einem schönen Rosendiamanten von circa 0,20 Karat besetzt, weist aber einen größeren Einschluss auf. Hier wurde wohl mal die Nadel ausgetauscht.



Die dritte Brosche (rechts im Bild) mit einer Punze in Form eines Adlerkopfes, was mindestens für 750er Gold steht, kommt aus Frankreich. Das mit einer Platinauflage gefertigte Schmuckstück ist mit mehreren kleinen Diamantrosen und vier kleinen Saphir-Carrées besetzt. Die Herstellungszeit dürfte aus der Art Déco-Zeit um 1920 liegen, dafür spricht auch die Adlerkopfpunze, die bis zu diesem Datum verwendet wurde.



Diese drei sehr schönen, eleganten und alten Broschen aus unterschiedlichen Zeiten sind immer noch dekorative und gut tragbare Schmuckstücke.

Bildquelle: ZDF