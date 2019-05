Bei dem vorliegenden, ausgefallenen Stück handelt es sich um eine Reitgerte (auch Reitstock genannt). Reitgerten oder -peitschen dienen im Reitsport als Reiterhilfen und kommen an unterschiedlichen Positionen des Pferdekörpers zum Einsatz, je nach Gertenlänge, Reitstil und gewünschtem Effekt. In der Regel touchiert die Peitsche die Flanke des Pferdes, in der Nähe des Reiter-Unterschenkels, dort wo dieser gegen den Tierkörper drückt. Der Griff ist wie ein Pferdefuß ausgearbeitet und mit einer Widmung von 1865 versehen: "Gewonnen auf Deceiver am 10.09.1865". Der Name „Deceiver“ ist wohl dem Sieger-Pferd zuzuordnen. Um die Zeit des in der Gravur genannten Datums wird die Gerte entstanden sein. Der Gerten-Griff ist aus 585er Gold gefertigt. In das Hufeisen wurden sieben Diamantrosen eingelassen, und der Stein im Huf ist ein Amethyst. Eine sehr schöne, fein ausgeführte Arbeit, die Reitsport-Sammler begeistern wird.