Objekte vom 23. November 2017

Bei dem vorliegenden Stück handelt es sich um ein typisches Freimaurer-Abzeichen, das als äußeres Zeichen der Verbeamtung in einer Freimaurer-Loge überreicht wurde. Überlieferungen zufolge sind ähnliche Abzeichen bereits 1717 in Gebrauch gewesen. Das Abzeichen gehörte einem Mitglied der Joppa Lodge Nr. 188, einer rein jüdischen Freimaurer-Loge, die 1789 gegründet wurde.



Freimaurer: verstehen sich als ethischer Bund mit dem Ziel, durch Arbeit an sich selbst, menschlicheres Verhalten zu erreichen



Auf der Rückseite befinden sind mehrere Punzen, unter anderem "M&W", die Marke des Silberherstellers Mappin & Webb, der "Schreitende Löwe" der für 925er Silber steht, der "Löwenkopf" die Stadtmarke von London und der Buchstabe "D" für das Herstellungsjahr 1929. Die Abbildung zeigt eine Schlange, die sich selbst in den Schwanz beißt und als Symbol für die Unendlichkeit gilt. Außerdem gibt es das Symbol des Vereinigungsbands, ein ineinander verschlungenes Seil, welches das geistige Band symbolisiert, das alle Freimaurer in der Ausübung ihrer Pflicht zusammenhält. Bei der Nummer 188 handelt es sich vermutlich um die Mitgliedsnummer. Das anhängende Band ist leider etwas beschädigt und teilweise eingerissen, bei der Anstecknadel fehlt ein Stück. Die eingearbeitete Emailleschicht ist noch einwandfrei in Ordnung.



Das eher seltene Freimaurerzeichen aus 925er Silber befindet sich in einem guten Zustand und ist ein interessantes Sammlerstück.



Bildquelle: ZDF