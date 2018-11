Objekte vom 23. November 2018

Dieses Bar-Utensilien-Set war in den 1960er Jahren in den beliebten Kellerbars angesagt und beliebt. Auf dem beiliegenden Zettelchen befindet sich neben der Bezeichnung "Ice-Pick-Set" und "Eight-in-One" ein Gebrauchshinweis "for cocktail parties and private bars". So beinhaltet dieses Bar-Set nicht nur den Eispickel, sondern unter anderem auch folgende Utensilien: eine Olivengabel mit einem Schieber, um die Olive ohne Handberührung ins Glas schieben zu können, einen Mixlöffel zum Umrühren der Cocktails, einem Orangenschäler für schöne Orangenschalen-Spiralen sowie einem normalen Korkenzieher und einem Flaschenöffner für Kronkorken. Die schon angelaufenen Stücke bestehen nicht aus Silber, sondern aus einer leicht versilberten Messinglegierung. Auch die recht einfache Verpackung, hier ein Pappkarton, spricht nicht für echte Silberwaren, allerdings dürfte die schlichte und dünne Auskleidung mit einer Goldeinlage für eine Herstellungszeit der ausgehenden 1950er bis Anfang der 1960er Jahre sprechen. Auf keinem der Stücke ist weder ein Logo noch ein Name eines Herstellers auszumachen, wobei solche Utensilien häufig aus England kamen.



Obwohl das Ice Pick Set schon deutlich in die Jahre gekommen ist, handelt es sich doch um eine vielseitige Kuriosität.