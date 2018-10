Objekte vom 23. Oktober 2018

Das aus Resopal hergestellte Schild von der Firma Hein-Heidelberg ist mit dem Aufdruck "Zur Stärkung der freien Welt - Hier half der Marshallplan" versehen, was auf das mit Mitteln des Marshall-Plans finanzierte Konjunkturprogamm hinweist. Dieser Plan von 1947, der nach dem damaligen US-Außenminister George Catlett Marshall (1880-1959) benannt wurde, war ein Hilfsprojekt zur Unterstützung des Wiederaufbaus Europas. Dabei flossen mehr als 13 Milliarden US-Dollar in 17 europäische Länder, wobei dieses Schild der Teilnehmer eine Art "Dankeschön" ausdrücken sollte. Die Herstellungszeit des Schildes dürfte aufgrund des Plans auf das Ende der 1940er Jahre datiert werden.



Das hier mitgebrachte Schild befindet sich in einem einwandfreiem Zustand und scheint niemals benutzt worden zu sein. Das Objekt ist ein interessantes und zeithistorisches Dokument, das die damalige Sehnsucht nach Wiederherstellung und Neubeginn wiederspiegelt.