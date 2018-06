Objekte vom 23. September 2017

Das Schmuck-Konvulut besteht aus einer Kette mit Schleife, mit Abhängung aus Altschliff- und Achtkantdiamanten. Der Schleifenanhänger stammt aus Wien, Österreich und ist aus 950er Platin gerfertigt, ebenso wie die feine Kette.



Der zweite Anhänger ist mit großen Altschliffdiamten aus 0,9 Karat gehängt worden, rundherum in dem Kranz befinden sich 0,1 Karat Altschliffdiamanten, wunderschön gearbeitet, in einem Stil der französischen Hofgesellschaft.



Die Knotenbrosche ist ein richtiges Goldschmiedekunststück: in Weißgold gearbeitet, die Broschierung ist als Wechselschließung in Gelbgold gearbeitet, gestempelt 14 karätiges Gold, also Weißgold und Gelbgold, in den Abhängungen Altschliffdiamanten, ebenso wie oben aufgesetzt.



Bildquelle: ZDF