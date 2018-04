Objekte vom 24. April 2018

Der verschnörkelte Ring mit grünem Stein und seitlich gesetzten Diamanten könnte zwar ein antikes Schmuckstück sein, verweist aber aufgrund des modernen Brillantschliffs, der gesamten Verarbeitung und des Materials aus Gelb- und Weißgold auf eine Herstellungszeit zwischen den 1950er bis 1960er Jahren. Bei dem grünen Stein in einer Zargenfassung handelt es sich um einen Smaragd, die Ringschiene ist mit 750er Gold gepunzt.



Die Verarbeitung des Colliers und die 585er Stempelung verweisen ebenfalls auf eine neuere Zeit. In der Mitte befindet sich ebenfalls ein grüner Stein, ein Turmalin, in filigraner Fassung, die aus teilweise verlöteten und auch gegossenen Gliedern besteht. Dabei handelt es sich um eine Serienproduktion, die in großer Stückzahl produziert wurde. Hier liegt zwar kein antiker aber noch attraktiver und gut zusammenpassender Schmuck in 750er und in 585er Gold vor.



Bildquelle: ZDF