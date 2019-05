Objekte vom 24. April 2019

Bei diesem ganz besonderen Objekt handelt es sich um ein Trickschloss mit verstecktem Riegelwerk und fünf unterschiedlichen Schlüsselarten, welches durch sehr trickreiche Vorgehensweise aufgesperrt werden kann. Diese Sperr- oder Schließmechanismen gab es schon zur Zeit der Gotik um 1300, wobei die Entwicklung von solchen Bügelschlössern im 19. Jahrhundert in England erfolgte und um 1850 bis 1870 viele Patentanmeldungen verzeichnet wurden. Die heutigen Vorhängeschlösser bestehen aus einem gegossenen System aus Messing, in dem sich der Schließmechanismus befindet.



Das vorliegende Schloss besteht aus keiner sehr komplizierten Mechanik. Allerdings müssen bestimmte Schlüssel in einer gewissen Reihenfolge ins Schloss gesteckt werden, um die nachfolgenden Mechanismen weiter freizugeben. Die Anfertigung dieses Exemplars, das gelötet und gefeilt wurde, fand circa Ende des 19. bis Anfang des 20. Jahrhunderts statt. Ein Hersteller ist nicht auszumachen. Hier handelt es sich um ein interessantes, antikes und sammelwürdiges Trickschloss.