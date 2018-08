Objekte vom 24. August 2018

Das Ölgemälde zeigt einen typisch niederländischen Gebäudekomplex im Stil des 17. Jahrhunderts mit dem Amsterdamer Münzturm in der Mitte. Links und rechts davon befindet sich der Zusammenfluß des Flusses Amstel und der Singel-Gracht. Das Bild ist eine idealisierte Szene des historischen Amsterdams, des "Goldenen Zeitalters". Allerdings handelt es sich hier um ein Bild aus dem 19. Jahrhundert, das mit der Signatur "O.R.A. Jongh" von der gängigen Signatur "O.R. de Jongh" des Künstlers Oene Romkes de Jongh (1812 -1896) zwar abweicht, aber aufgrund der Malweise, des Alters und der Qualität de Jongh zuzuschreiben ist.



Das gut restaurierte Bild hat einem ebenso schönen, aber nicht alten Rahmen aus Nussbaum, der in alt-niederländischer Manier im Stil des 17. Jahrhunderts gefertigt ist. Das Ölgemälde aus der Mitte des 19. Jahrhunderts mit einer dekorativen Amsterdamer Stadtansicht dürfte noch gut verkäuflich sein.