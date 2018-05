Georg Kellermann gründete die Firma 1910 in Nürnberg. 1920 wurde das Firmenzeichen CKO eingeführt. Ab 1960 konzentrierte man sich ausschließlich auf die Herstellung von Automodellen, die sogenannte Rollo-Serie, zu der auch das vorliegende Spielzeug gehört. Diese Serie gehörte zu den prägenden Blechspielzeugen der Nachkriegsgeneration und trug wesentlich zur zweiten Hochphase der Firma Kellermann CKO bei. 1979 stellte Kellermann, neben Kienberger, der letzte Hersteller von Blechautos, die Produktion ein.



Das Modell Porsche Coupé 356 wurde um 1960 in Deutschland hergestellt. Es gab diese Serie mit Schwungrad- und mit Batterieantrieb, dieses Exemplar fällt in die zweite Kategorie. Der Porsche ist in einem nahezu neuwertigen Zustand und auch die Originalverpackung ist vorhanden.

Bildquelle: ZDF