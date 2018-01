Objekte vom 24. Januar 2018

Es handelt sich bei dem vorliegenden Collier um ein Schmuckstück, das vermutlich in der Zeit um 1900 entstanden ist. Als Motiv dienen zwei Schlangen, die Freundschaft und Verbundenheit symbolisieren sollen. Bereits die Ägypter verwendeten dieses Symbol. In Deutschland war das Motiv vor allem im Biedermeier und in der Jugendstil-Zeit beliebt. In England wurden Ringe mit diesem „Zwei-Schlangen-Motiv“ häufig als Freundschaftsringe getragen. In Halsketten wurde dieses Motiv jedoch seltener verarbeitet.



Die geflochtene Kette ist aus 585er Gelbgold gefertigt, es handelte sich dabei um eine sogenannte Strumpfkette. Geschlossen wird die Kette vorne an den beiden Schlangenköpfen. Diese sind mit roten Rubinen und Diamanten im Rosenschliff besetzt. Leider fehlt ein Rubin und auch einer der Diamanten scheint im Laufe der Zeit verloren gegangen zu sein.

Bildquelle: ZDF