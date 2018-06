Objekte vom 24. Juli 2017

Das Konvolut aus altem Schmuck besteht aus einem Anhänger, einem Medaillon und einer kleinen Brosche.



Der Anhänger, der gleichzeitig als Brosche getragen werden kann, stammt aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts und ist aus 585er Gold gefertigt. Das filigrane Stück ist sehr schön und massiv verarbeitet. Bei dem Stein in der Mitte handelt es sich um einen Granat, der von Altschliffdiamanten umrandet wird, die aber einige Beschädigungen aufweisen. Die am Rand gesetzten Süßwasserperlen und eine Zuchtperle kamen vermutlich später dazu und sind nicht mehr von bester Qualität. Dieser Anhänger oder Brosche könnte um die Zeit von 1880 hergestellt worden sein.



Das Medaillon mit zwei kleinen Glasscheiben ist mit Saphiren und Halbperlen besetzt. Das auf der Rückseite befindliche Glas ist aufklappbar, so dass kleine Andenken oder Erinnerungen von Familienangehörigen oder Freunden hinein gelegt werden können. Das Stück ist insgesamt schön gearbeitet, am äußeren Rand sind kleine Saphire und Halbperlen gesetzt, die übrigens original aus der Zeit sind. Auch dieses Schmuckstück ist aus 585er Gold und stammt aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhundert.



Die kleine, in Blüten- oder Sternform gestaltete Brosche, mit dem blauen Stein in der Mitte stammt circa aus der Zeit um 1900. Das Stück besteht aus 585er Rotgold, ist mittig mit einem Saphir in leuchtend blauer Farbe und rundherum mit Altschliffdiamanten besetzt. Eine sehr feine und filigrane, aber auch stabile Brosche, die noch gut getragen werden kann.



Drei sehr dekorative und antike Schmuckstücke, die auch noch einiges an Wert mitbringen.



Bildquelle: ZDF