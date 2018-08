Objekte vom 24. Juli 2018

Bei den vier kleinen Gefäßen handelt es sich um Salzgefäße, französich "Salièren". Die aus englischem Silber gefertigten Stücke sind innen vergoldet und auf der Unterseite hervorragend gepunzt. So stehen die beiden Buchstaben "CC" für den Meister, die Anker-Punze für die Stadt Birmingham, das "U" für das Herstellungsjahr 1894 sowie der schreitende Löwe für den Feingehalt von 925er englischem Sterlingsilber. Passend dazu gibt es noch vier kleine und innen vergoldete Löffelchen, die ebenfalls umfassend gepunzt sind. Allerdings handelt es sich bei der Anfertigung nicht um eine Handarbeit, sondern um gedrückte Stücke aus maschineller Fertigung. Sehr schön ist die noch vorhandene und originale kleine Verpackungskiste, die mit blauem Samt und Seide ausgeschlagen ist. Ein kleiner Aufkleber mit der Aufschrift "From James Hardy & Co. Silversmiths. Solid Silver." verweist auf den Verkäufer dieser Silberstücke.



Die antiken englischen Salzgefäße mit passenden Löffelchen und innenliegender Vergoldung sind bis heute noch sehr ansprechende Dekorationsstücke für die gepflegte Tafel.