Objekte vom 24. Juni 2019

Die Saxonia-Taschenuhr ist mit einem Gehäuse aus 585er Gold versehen, was an der Eichhörnchenpunze, einem Schweizer Goldstempel, zu erkennen ist. Ferner gibt es einen Reichsgoldstempel mit Sonne und Krone, die ausgeschriebene Zahl "0,585" sowie die Punze mit der Saxonia, die eine Verkörperung von Sachsen in Frauengestalt ist. Ab 1910 vertrieb die Uhrenmanufaktur in der Nähe von Dresden neben Gold- und Silberwaren auch Taschenuhren mit Schweizer Uhrwerken unter dem Verrtiebsnamen Saxonia. Diese Taschenuhr dürfte zwischen 1910 bis 1915 gefertigt worden sein, denn der auf dem Zifferblatt befindliche Schriftzug Saxonia wurde so ab 1910 verwendet. Bei diesem Exemplar ohne weitere aufwendige und zusätzliche Komplikationen handelt es sich um eine solide und funktionstüchtige Uhr von guter Qualität mit einem Handaufzugswerk.



Komplikationen: beschreibt bei Uhren Zusatzfunktionen eines mechanischen Uhrwerks, die über die übliche Zeitanzeige hinausgehen



Bei diesen Stücken wurden die Werke überwiegend in der Schweiz gekauft, die Gehäuse in Deutschland gefertigt und dann in Sachsen zusammengebaut. Die Kette besteht nicht aus Gold, hat aber laut Punze eine aufgewalzte Goldauflage. Das an der Kette hängende aufklappbare Medaillon, bei dem noch die beiden Rähmchen und die Gläser vorhanden sind, ist aus 333er Gold gearbeitet. Trotz mehrerer Dellen auf dem vorderen Deckel und einer fälligen Überholung der Zeiger handelt es sich dennoch um eine antike, gut erhaltene und klassische Saxonia-Taschenuhr, die einen ganz guten Goldwert auf die Waage bringt.