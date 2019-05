Objekte vom 24. Mai 2019

Die Silberschale mit der Punze "M.T. Wetzlar" verweist in diesem Fall nicht auf die hessische Stadt Wetzlar, sondern auf eine renommierte Münchener Silberschmiede, deren Name Garant für hervorragende Silberobjekte war. So auch die vorliegende Schale, die in der Zeit um 1900 bis 1920 gefertigt worden sein dürfte. Dabei wurde das Silberblech erst in eine Form gedrückt und anschließend sehr fein von Hand nachgearbeitet. Diese wunderbare Prunkschale ist ein äußerst repräsentatives Stück, das mit den schönen Reliefs versehen ist und mittig eine liebliches Motiv mit kleinen Putti zeigt. Bei dem wiederholten Dekormuster handelt es sich um Granatäpfel, einem wichtigen Symbol aus dem Judentum, das unter anderem für Leben und Fruchtbarkeit steht. Selbst die kleinen Füße sind wie Granatäpfel gestaltet. Die Schale ohne Angabe der Legierung besteht aber mit großer Sicherheit aus mindestens 800er Silber. Die antike Silberschale zeugt von aufwendiger und bester Ausfertigung, was sie zu einem begehrten Sammlerobjekt machen dürfte.