Objekte vom 24. Mai 2018

Am 14. September 1837 eröffnete Charles Lewis Tiffany ein Ladengeschäft für Schreibwaren und Galanteriewaren in Manhattan. 1853 wurde das Unternehmen in Tiffany & Co. umbenannt. Dank eines exklusiven und öffentlichkeitswirksamen Kundenstamms wurde der Ruf als Experte von exklusivem und teurem Schmuck in der ganzen Welt ausgebaut.



Der Ring mit der Punze 750 Gold und Tiffany & Co. ist in einer klassischen und auch heute noch gut verkäuflichen Herzform gehalten. Der Fokus liegt hierbei auf den sechs kleinen Brillanten, welche von Hand in Pavé gefasst sind. Der Ring repräsentiert jedoch nicht, wofür Tiffany & Co. steht. In den 1980er bis Anfang der 90er Jahre waren die Umsätze weggebrochen, weswegen das Unternehmen versucht hat, für die breite Masse Schmuck zu erschwinglichen Preisen zu kreieren. Die Herstellung des Ringes auf die 90er Jahre ist daher schlüssig.

Bildquelle: ZDF