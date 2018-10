Objekte vom 24. Oktober 2018

Das hier mitgebrachte Konvolut stammt teilweise von der Firma Keim & Co. aus Nürnberg, was auch auf einem beigefügten Anleitungs-Zettelchen vermerkt ist. Die Bahnen weisen ferner den Aufdruck "Made in US Zone Germany" auf, was auf einen Produktionszeitraum zwischen 1945 bis 1949 hinweist. Ein weiterer Hersteller mit dem Kürzel "KD" verweist auf Konrad Dressler, der ebenfalls Eisenbahnen im gleichen Zeitraum produziert hat, wie hier die große Lokomotive mit dem Tender. Der dritte Hersteller ist die Firma Märklin, die hier mehrfach durch ihr Original-Logo erscheint, das von 1930 bis 1954 verwendet wurde.



Leider fällt auf, das sich einige Loks und Waggons in einem recht desolatem Zustand befinden und sehr bespielt sind, so sind zum Beispiel einige Räder gebrochen und Bleche beschädigt, was die Stücke für Sammler nicht mehr sammelwürdig macht. Allerdings sind einige Personen- und auch Güterwaggons noch ganz gut in Schuss. Das bespielte Eisenbahn-Konvolut aus dem Ende der 1940er Jahre könnte aber aufgrund des umfangreichen Zubehörs noch verkäuflich sein.