Objekte vom 24. September 2018

Bei der kleinen Figur handelt es sich um einen Guss aus Alabaster. Auf der Unterseite befindet sich neben einer kleinen Medaille mit einer Allegorie der Töpferkunst noch der Name Friedrich Goldscheider, sowie Leipzig, Wien und Paris. Übrigens hat das Modell dieser Figur im Jahr 1900 auf der Weltausstellung in Paris einen Preis gewonnen, wobei das vorliegende Stück die Nummer 35 trägt und mit dem Namen "Petri" signiert ist, was auf den Berliner Bildhauer Otto Petri (1860 bis 1942) hinweist, der die vorliegende Skulptur um 1910 gefertigt haben dürfte.



Die produktive und innovative Manufaktur Goldscheider aus Wien hat mit den unterschiedlichsten Materialien gearbeitet, so unter anderem mit Keramik, Bronze und wie hier auch Alabaster. Diese kleine und antike Alabaster-Skulptur, die wie Marmor wirkt, befindet sich in einem ganz hervorragendem Zustand.