Objekte vom 25. April 2018

Obwohl sich auf dem Automaten neben dem großen Aufdruck in roter Schrift "Kaugummi Spezialität" noch weitere bunte Beschriftungen befinden, ist weder eine Plakette noch ein Logo einer bestimmten Firma zu entdecken. Allerdings könnte das Stück von der Automatenfirma Wiegandt & Söhne stammen, die 1926 in Berlin gegründet wurde und bis circa 1960 genau in dieser Aufbauart ihre Geräte produziert hat. Die Beschriftung des Geldeinwurfs mit "1x10Pf." und "West-Geld" verweist auf das damalige geteilte Berlin und eine Herstellungszeit Mitte bis Ende der 1950er Jahre.



Insgesamt befindet sich der noch funktionstüchtige und schön lackierte Kaugummi-Schachtautomat in einem recht guten Zustand.



Bildquelle: ZDF