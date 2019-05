Objekte vom 25. April 2019

Das Blechauto mit dem Modellnamen "Pinkee The Farmer", das wohl für den amerikanischen Markt produziert wurde, kommt laut Aufdruck "Made in Japan" aus Japan und wurde dort von der Firma Toy Nomura gefertigt, die 1923 in Tokio gegründet wurde. Besonders erfolgreich war das Unternehmen in den 1960er und 1970er Jahren, aus denen auch das typisch bunte, laute und batteriebetriebene Blechauto stammt. Sehr beweglich sind beim Herumfahren die Köpfe der Schweine in einer Vorrichtung auf der hinteren Ladefläche und vorne die vier Kolben, die der Reihe nach mit Licht rauf und runter gehen. Leider bewegt sich der defekte Fahrerkopf akuell nicht, was aber mit Sicherheit reparabel ist. Das bunt lithographierte und bedruckte Blechauto "Pinkee The Farmer" aus Japan aus den 1970er Jahren befindet sich bis auf kleinere Dellen in einem recht guten Zustand.