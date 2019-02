Objekte vom 25. Februar 2019

Bei den drei Taschen handelt es sich zwar nicht um Antiquitäten, aber wahrscheinlich um sammelwürdige Raritäten. Das schalenförmige Exemplar mit der Signatur "Stylecraft Miami Made in Hong Kong" wurde von der Firma Stylecraft in Miami entworfen und in Hongkong gefertigt. Das aus Kunststoff gefertigte Stück schimmert wie Perlmutt und ist gut erhalten. Das zweite und wie eine Trommel geformte Stück besteht aus Plexiglas, das wie geschliffenes Beilkristall aussieht, und ist mit Strass besetzt. Diese Tasche befindet sich in einem sehr gutem Erhaltungszustand. Das nicht gemarkte oder signierte Stück dürfte gestaltungsmäßig auch aus Miami stammen, und zwar von dem berühmten Designer Charles Kahn. Die dritte und wie ein Körbchen gestaltete Tasche mit zwei Henkeln und einem Spiegel im Deckel könnte fast ein kleiner Beautycase sein. Dieses Stück, das nicht mehr so gut erhalten ist, war in der Nachkriegszeit, circa Ende 1940 bis in die 1960er Jahre, häufig auf dem Markt zu finden.



Hier handelt es sich um drei interessant gestaltete Designer-Taschen aus den USA, die besonders in Sammlerkreisen noch gut ankommen dürften.