Objekte vom 25. Januar 2018

Bei dem vorliegenden Apparat handelt es sich um einen Kondomautomaten der Firma Amor Gummiwaren GmbH. Die Amor GmbH wurde 1968 in Dillenburg, Hessen, gegründet und verlegte ihren Standort 2011 an den neuen Standort Arnstadt in Thüringen. Seit ihrer Gründung ist der Schwerpunkt des Unternehmens die Herstellung und der Vertrieb von Kondomen aus Naturkautschuklatex. Kurz nach der Gründung stieg das Unternehmen ebenfalls in das Automatengeschäft ein.



Diese Automaten fand man in den 1970er und 1980er Jahren an öffentlichen Orten wie Kneipen, Toiletten oder in Vergnügungsvierteln. Das hier präsentierte Exemplar ist funktionstüchtig und einsatzbereit - für Liebhaber von Automaten oder als dekoratives Stück in Partyräumen sicherlich ein geeignetes, besonderes Stück.

Bildquelle: ZDF