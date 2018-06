Objekte vom 25. Juli 2017

Die Glasgefäße für Essig und Öl, eine sogenannte Menage, wurden laut Stempelung in der Zeit von 1809 bis 1819 in Paris hergestellt. Weitere Punzen, wie zum Beispiel der "Schreitende Hahn" mit einer "1" zeigt die Legierung von 950er Silber sowie den Herstellungsort Paris an. Weiterhin ist eine ovale Steuermarke sowie eine Raute als Herstellerzeichen zu erkennen, die für Pierre Jacques Meuris aus Paris steht.



Auf der Plinthe befindet sich nochmals eine Punze mit der Angabe von 950er Silber. Das Stück ist im Stil des Empire gefertigt, eine Form des französischen Klassizismus des Kaiserreichs unter Napoleon Bonaparte.



Das sehr schön gestaltete Stück aus Pariser Silber zeugt von feiner Eleganz und zeigt Insignien in einfacher Symbolik. Leider fehlen bei diesem Set die doch wichtigen Stopfen, für die sogar extra Halterungen angebracht wurden, was sich wertmindernd auswirken könnte. Auf alle Fälle ist aber das Glas original, übrigens echtes Bleikristall, das einen sehr schönen Schliff hat.



Obwohl hier die beiden Stopfen fehlen, handelt es sich bei den antiken Glasgefäßen für Essig und Öl sowie dem Gestell aus Pariser Silber um eine einmalige und noch wertvolle Rarität.



Bildquelle: ZDF