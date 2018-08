Objekte vom 25. Juli 2018

Die attraktive Brosche ist aus Schaumgold gefertigt, einem sehr dünn geformten Goldblech, das zur Stabilisierung innen mit Kit oder Harz gefüllt wurde. Das Mittelstück, das sich bereits etwas ablöst, ist aus Pressgold gearbeitet und mit einer kleinen Panzerkette mit anhängenden Quasten verziert, die aus zwei hohlen Teilen gearbeitet und aneinandergelötet sind.



Diese auch unter dem Namen Corsage-Brosche oder "Devant le Corsage" bekannte Brosche, wurde ehemals dekorativ am Ausschnitt eines Damenkleides getragen. Das vorliegende Stück dürfte circa 160 bis 180 Jahre alt sein, was sowohl anhand der voluminösen Ausarbeitung sowie dem Glassteinbesatz am stilisierten Laubwerk zu erkennen ist. Diese Schmuckform, die erstmals im 18. Jahrhundert aufkam, wurde von Jean Frederic Strass in Umlauf gebracht und erfreut sich bis heute unter dem Begriff Strass-Steine großer Beliebtheit. Diese antike und apart gestaltete Brosche aus der Zeit um 1840 bis 1860 mit einer Feinvergoldung auf der Oberfläche dürfte noch gut ankommen und ebenso gut verkäuflich sein.



Bildquelle: ZDF